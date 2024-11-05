Kadın Basketbolu İçin Yeni Vizyon: Gülşah Akkaya'nın Hedefleri

Kadın Basketbolunda Yeni Bir Vizyon

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, kadın basketboluna yönelik yeni hedeflerini duyurdu. Akkaya, bu hedeflerin, kadın basketbolunu desteklemek ve kız çocuklarının bu spora olan ilgisini artırmak olduğunu belirtti.

Kısa ve Orta Vadeli Hedefler

Akkaya, yaptığı açıklamada, "Kadın basketbolunu güçlendirmek, kız çocuklarına basketbolu sevdirmek ve ilgiyi artırmak gibi kısa ve orta vadede birçok hedefimiz var. Bu konularda azimle çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Akkaya, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde 7 Kasım'da Romanya ile oynayacağı maça da değinerek, bu maçın ilk milli maç olarak basketbol gelişim merkezinde tarihe geçeceğini ifade etti.

Basketbolseverlere Çağrı

Akkaya, basketbolseverlere destek çağrısında bulundu ve 7 Kasım'daki tarihi maça seyirci davetinde bulundu. "Heyecanlıyız ve tarihe tanıklık etmek isteyen herkes salona bekliyoruz," diye ekledi.

Liderlik Hedefi

Akkaya, gruptaki durumu değerlendirerek, "Grupta namağlup lider durumdayız. Önümüzde 4 maç var. Amacımız, grubumuzu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve şampiyonada en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek," ifade etti. Kamp süreci'nin 3 Kasım'da başladığını belirten Akkaya, hazırlıkların iyi gittiğini sözlerine ekledi.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Türkiye, 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya ile karşılaşacak ve 10 Kasım Pazar günü Slovakya ile deplasmanda mücadele edecek.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki A Milli Kadın Basketbol Takımı antrenmanı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.