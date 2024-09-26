Kadınlar Basketbol Süper Ligi 45. Sezonu Başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Yeni Heyecan

Bu yıl 45. kez düzenlenecek Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 7 şehrin takımlarıyla 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Toplamda 13 takımın katılacağı ligde en fazla İstanbul'dan 4 takım yer alacak.

Katılan Takımlar ve Şehirler

İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut ligde mücadele edecek. Ankara'dan ise OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ katılıyor. Bunun yanı sıra, Mersin 2 takım (ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsusspor), Muğla 1 takım (YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol), Zonguldak 1 takım (Zonguldakspor Basket 67), Kayseri 1 takım (Melikgazi Kayseri Basketbol) ve Kocaeli 1 takım (Danilos Pizza) ile temsil edilecek.

Maçların Oynanacağı Salonlar

Takımların iç saha maçlarını gerçekleştirecekleri salonlar ve kapasiteleri şu şekildedir:

Fenerbahçe : Metro Enerji Spor Salonu - 2500 kapasite

Galatasaray Çağdaş Faktoring : Sinan Erdem Spor Salonu - 16500 kapasite

: Sinan Erdem Spor Salonu - 16500 kapasite Beşiktaş : Beşiktaş Akatlar Spor Salonu - 3200 kapasite

: Beşiktaş Akatlar Spor Salonu - 3200 kapasite Emlak Konut : Başakşehir / Ahmet Cömert Spor Salonu - 3012 / 2200 kapasite

: Başakşehir / Ahmet Cömert Spor Salonu - 3012 / 2200 kapasite OGM Ormanspor : M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu - 2000 kapasite

: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu - 2000 kapasite BOTAŞ : Ankara Spor Salonu - 10400 kapasite

: Ankara Spor Salonu - 10400 kapasite Nesibe Aydın : TOBB ETÜ Spor Salonu - 2000 kapasite

: TOBB ETÜ Spor Salonu - 2000 kapasite ÇBK Mersin : Servet Tazegül Spor Salonu - 7500 kapasite

: Servet Tazegül Spor Salonu - 7500 kapasite İlkem Yapı Tarsusspor : Servet Tazegül Spor Salonu - 7500 kapasite

: Servet Tazegül Spor Salonu - 7500 kapasite YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol : Bodrum Spor Salonu - 3925 kapasite

: Bodrum Spor Salonu - 3925 kapasite Zonguldakspor Basket 67 : Site Spor Salonu - 1500 kapasite

: Site Spor Salonu - 1500 kapasite Melikgazi Kayseri Basketbol : Kadir Has Kongre Merkezi - 7500 kapasite

: Kadir Has Kongre Merkezi - 7500 kapasite Danilos Pizza: Şehit Polis Reep Topaloğlu Spor Salonu - 5000 kapasite

Bu sezon, ligde ilk 8'e giren takımların play-off'a katılma şansını elde edeceği, son üç takımın ise küme düşeceği bir mücadele ortamı bekleniyor.