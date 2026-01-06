Kağıtspor 2025'te 317 madalya kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları, 2025 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 317 madalya elde etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 branşta faaliyet gösteren sporcular, geçen yıl katıldıkları şampiyonalarda çeşitli dereceler kazandı.

Uluslararası başarı

Sporcular, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 13 altın, 6 gümüş ve 15 bronz; uluslararası diğer turnuvalarda ise 19 altın, 14 gümüş ve 27 bronz madalya kazanarak uluslararası arenada toplam 100 madalya elde etti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunlarına da katılan sporcular, judo ve boksta 2 altın, karate ve karışık takım müsabakalarında ise 4 bronz madalyaya ulaştı.

Tokyo’da 15-26 Mart’ta gerçekleştirilen 2025 Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatlarında mücadele eden milli karateci Emirhan Eroğlu ile Erkek Kumite Takımı gümüş madalya kazanarak organizasyonu 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye şampiyonalarında güçlü tablo

Ulusal müsabakalarda da yer alan sporcular, Türkiye şampiyonalarında 85 altın, 51 gümüş ve 77 bronz olmak üzere toplam 213 madalya kazandı.

Altyapı ve engelli sporcular

Öte yandan kulüp altyapısından yetişen 197 sporcu milli takımlara davet edilirken, 12 branştaki engelli sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda 33 madalya elde etti.

Başkanın değerlendirmesi

Kağıtspor Kulüp Başkanı İbrahim Ercin, 2025 yılının verimli geçtiğini belirterek, "2025 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. 2026 yılında ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz başarılı sonuçları 2026 yılında artırmak ve yeni rekorlar elde etme niyetindeyiz. Yine yoğun bir yıl geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

