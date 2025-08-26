DOLAR
Kairat, penaltılarla ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde — Anarbekov 3 penaltı kurtardı

Kazakistan'ın Kairat'ı, Celtic'i penaltılarda 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi; Temirlan Anarbekov 3 penaltı kurtardı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:53
Kairat, penaltılarla ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

Rövanşta 0-0, penaltılarda 3-2'lik tarihi başarı

Kazakistan temsilcisi Kairat, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İskoç temsilcisi Celtic'i penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek tarihte ilk kez turnuvaya katılma hakkı elde etti.

İlk maçın golsüz bitmesinin ardından Kairat, sahasında oynanan rövanşta da normal süre ve uzatma bölümü boyunca gol bulamayarak mücadeleyi 0-0 tamamladı. Karşılaşma, seri penaltı atışlarına uzadı.

Kalede görev yapan Temirlan Anarbekov, rakip takımın üç penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında belirleyici rol oynadı. Bu kritik performans, Kairat'ı Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına taşıdı.

Kulüp tarihine geçen bu sonuç, Kairat taraftarları ve Kazak futbolu için önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.

