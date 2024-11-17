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Kapalı Çarşı'da 700 Yarışmacıyla Labirent Heyecanı

Kapalı Çarşı'da düzenlenen labirent yarışında 700'ü aşkın katılımcı, 20 dakikada tarih dolu parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:13
Kapalı Çarşı'da 700 Yarışmacıyla Labirent Heyecanı

Kapalı Çarşı'da Labirent Yarışı Düzenlendi

İstanbul'un tarihi atmosferinde, Kapalı Çarşı içerisinde oluşturulan labirent parkurda 700'ü aşkın katılımcı, yoğun bir mücadeleye girişti. Yarış, Nike tarafından 'Koşulmazı koş' sloganıyla düzenlendi ve Çemberlitaş Meydanı'ndan start aldı.

20 Dakika İçinde 3 Tur Tamamlama Mücadelesi

Yarışmacılar, kapalı çarşının içindeki 1 kilometrelik labirent parkura adım atarak, 20 dakikada 3 turu tamamlayarak tarihi yapıyı terk etmeye çalıştı. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı test eden etkinlikte, belirtilen süre içinde çıkamayan katılımcılar, labirentte bir süre mahsur kalma riski ile karşılaştı.

Başarıları Madalya ile Taçlandırıldı

Kapalı Çarşı'da gerçekleşen bu eşsiz yarış, Çemberlitaş Meydanı'nda sona erdi. Parkuru başarıyla tamamlayan her yarışmacıya ise özel olarak hazırlanan madalyalar verildi. Bu etkinlik, hem spor tutkunlarını hem de tarihi mekanları keşfetmek isteyenleri bir araya getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Nike tarafından "Koşulmazı koş" sloganıyla düzenlenen yarış, İstanbul'un tarihi mekanlarından...

Nike tarafından "Koşulmazı koş" sloganıyla düzenlenen yarış, İstanbul'un tarihi mekanlarından Çemberlitaş Meydanı'ndan start aldı. Kapalı Çarşı'nın içinde devam edip aynı noktada sona eren etkinlikte 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Nike tarafından "Koşulmazı koş" sloganıyla düzenlenen yarış, İstanbul'un tarihi mekanlarından...

Nike tarafından "Koşulmazı koş" sloganıyla düzenlenen yarış, İstanbul'un tarihi mekanlarından Çemberlitaş Meydanı'ndan start aldı. Kapalı Çarşı'nın içinde devam edip aynı noktada sona eren etkinlikte 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

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