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Karadağ-Türkiye Maçının Genel Bilet Satışları Başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı müsabakanın bilet satışları başladı. Bilet fiyatı 500 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:43
Karadağ-Türkiye Maçının Genel Bilet Satışları Başladı

A Milli Takım'ın Karadağ ile Mücadelesi için Bilet Satışları Başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son karşılaşmasında Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın genel bilet satışları açıldı.

Müsabaka Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Niksic Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü, saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma için bilet fiyatları 500 lira olarak belirlendi.

Bilet Alım Bilgileri

Karşılaşmayı heyecanla izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilir. Unutmayın ki, bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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