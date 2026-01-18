Karatay Belediyespor'dan Milli Gurur: Masa Tenisinde 2 Sporcu ve Antrenör Milli Takıma Davet

Karatay Belediyespor'un iki masa tenisçisi ve antrenörü milli takım kamplarına davet edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:59
Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcuları Muhammed Said Oğuz ve Tahir Efe Şahin ile antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç, milli takım kamplarına davet edildi.

Muhammed Said Oğuz, Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından Küçük Erkekler Milli Takım Kampı'na çağrıldı. Aynı turnuvada başarılı bir performans sergileyen Tahir Efe Şahin ise Paralimpik A Milli Takım Kampı'na davet aldı. Ayrıca antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç, sporcularıyla birlikte gösterdiği çalışmalar neticesinde Paralimpik A Milli Takımı'nda antrenör olarak göreve çağrıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın değerlendirmesi

Hasan Kılca, iki sporcunun ve antrenörün milli takıma davet edilmesinin Karatay adına büyük bir gurur olduğunu vurguladı. Başkan Kılca'nın açıklaması şöyle:

"Karatay sporun merkezi olacak demiştik. Bu hedef doğrultusunda tüm branşlarda önemli başarılar elde ediyoruz. Karatay’da sporu bambaşka bir noktaya taşıdık. Gençlerimizi sporun içerisinde daha görünür hale getirdik. Bu süreçte antrenörlerimiz, sporcularımız ve kulübümüz büyük bir özveriyle çalıştı."

Başkan Kılca, elde edilen başarıların özverili çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek şunları ekledi:

"Bugün masa tenisi takımımızdan iki sporcumuzun ve antrenörümüzün milli takıma davet edilmesi gerçekten büyük bir başarıdır. Sporcularımız her gün saatlerce çalışarak emek veriyor. Bizlere bu milli gururu yaşatan sporcularımıza, antrenörümüze ve Karatay Belediyespor Kulübü yönetimine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

