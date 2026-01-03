Karşıyaka Basketbol, 14. Haftada Tofaş'ı Uzatmada 107-101 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

Karşıyaka Basketbol, Tofaş'ı Uzatmada 107-101 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

Maçın Özeti

Karşıyaka Basketbol, 14. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Tofaş'ı mağlup ederek bu sezonki üçüncü galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılılar maçın ilk periyodunu 37-28 geride kapattıktan sonra oyunda dengeyi kurmayı başardı.

Normal süresi 92-92 biten karşılaşma uzatmalara giderken, İzmir ekibi taraftarının yoğun desteğiyle uzatma dakikalarında üstün bir performans sergiledi ve parkeden 107-101 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Karşıyaka, maç fazlasıyla düşme hattından çıkarak 14. sıraya yükseldi.

Başantrenör Candost Volkan'ın Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Volkan, "Ancak sonrasında yaptığımız savunma değişikliği ve oyuncularımızın ortaya koyduğu üst düzey eforla oyunun momentumunu lehimize çevirdik. Haftalardır vurguladığım gibi çok iyi çalışıyoruz. Doğru yoldayız, oyuncularımız sahada müthiş bir mücadele ortaya koydular. Taraftarımız salonu doldurarak muhteşem bir atmosfer oluşturdular. Taraftarımızın desteğiyle her zaman çok daha güçlüyüz. Destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Dinleneceğiz, hatalarımızı analiz edeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda adım adım daha üst sıralara çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Taraftar desteği ve takımın savunma dönüşümü, maçın kaderini belirleyen unsurlar olarak öne çıktı.

