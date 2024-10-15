Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Galibiyetini Aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın Zaferi

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta mücadelesinde, Karşıyaka, Fransız takımı Saint-Quentin'i 84-74 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Saint-Quentin ise grubundaki ilk yenilgisini almış oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya Traore'nin üç sayılık atışıyla başlayan rakibe karşı, McCollum ve Jefferson'un sayılarıyla 10-0'lık bir seri yakalayan Karşıyaka, 4. dakikada 10-3'lük bir üstünlük sağladı. İlerleyen dakikalarda Webb'in üst üste attığı üçlüklerle etkinliğini artıran yeşil-kırmızılı ekip, ilk periyodu 28-17'lik skorla önde tamamladı.

İkinci periyotta da kendine güvenen bir oyun sergileyen Karşıyaka, 47-30'luk bir fark yakaladı. Ancak, rakip takım son bölümdeki 7-0'lık serisiyle durumu 47-37'ye getirdi ve devreye bu skorla girdi.

Üçüncü periyotta, 23. dakikayı 56-41 önde geçen Karşıyaka, rakip takımın 10-0'lık serisiyle zor anlar yaşadı. Ancak periyodu 68-62'lik üstünlükle tamamlamayı başardı.

Son Dakika Gelişmeleri

Müsabakanın son 5 dakikasına 75-65'lik avantajla giren Karşıyaka, sahadan 84-74'lük bir skorla galip ayrıldı. Bu galibiyet, Karşıyaka'nın şampiyonada motivasyonunu artırdı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'le Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) ile Saint-Quentin'den Dominik Olejniczak (önde) bir pozisyonda mücadele etti.