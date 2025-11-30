Karşıyaka, Denizli İY'yi 2-0 Yenip TFF 3. Lig'de Lider Oldu

Karşıyaka, Denizli İdman Yurdu'nu 2-0 Yenip TFF 3. Lig'de Lider Oldu

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 11. haftasında Denizli İdman Yurdu'nu Alsancak Stadyumu'nda konuk etti ve mücadeleyi 2-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar puanını 27'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Bugün Ayvalıkgücü ile karşılaşacak olan 25 puanlı Belediye Kütahyaspor'un puan kaybetmesi durumunda, Karşıyaka haftayı lider tamamlayacak.

Kayıpsız Seri

Bu sezon etkileyici performansını sürdüren Karşıyaka, ilk 11 haftada yenilgi yüzü görmedi. Takım, bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak toplam 27 puan elde etti.

İç ve Dış Sahada İstikrar

Burhanettin Basatemür yönetimindeki ekip, iç sahada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile adeta kusursuz bir performans sergiledi. Deplasmanda çıktığı 5 müsabakada ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Karşıyaka, bu performansını sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Savunmada Üst Üste Üç Temiz Kale

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, savunma performansıyla da öne çıkıyor. Bu sezon şu ana kadar yalnızca 5 gol yiyen yeşil-kırmızılılar, grubun en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ayrıca son 3 maçında kalesini ardı ardına gole kapatarak savunmadaki istikrarını gösterdi.

KARŞIYAKA, TARAFTARININ ÖNÜNDE HATA YAPMADI