Karşıyaka İzmir’de 5 Maçtır Yenilmedi: 3 Galibiyet, 2 Beraberlik

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta İzmir’de oynadığı 5 maçta yenilgi görmedi; 3 galibiyet ve 2 beraberlikle dikkat çekici bir seri yakaladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:55
Karşıyaka İzmir serüveninde yenilmezlik serisini sürdürdü

Beş maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta üst üste İzmir’de oynadığı 5 maçlık süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İzmir serüvenine 5. haftada oynanan Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayan Karşıyaka, bu mücadelede rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Ardından bir diğer İzmir temsilcisi Çoruhlu FK’ya konuk olan Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

7. hafta mücadelesinde Nazillispor’u ağırlayan Karşıyaka, sahadan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.

8. haftada oynanan İzmir derbisinde Altay ile karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip, zorlu mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Son olarak hafta sonunda şampiyonluk adaylarından Uşakspor’u konuk eden Karşıyaka, rakibini 1-0 mağlup ederek serisini taçlandırdı.

Böylece İzmir temsilcisi, arka arkaya kendi şehrinde oynadığı 5 maçta mağlubiyet yaşamadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek önemli bir çıkış yakaladı.

