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Karşıyaka, Pınar Cup 2024'te Şampiyon Oldu

Karşıyaka, Pınar Cup 2024'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-51 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Jerry Boutsiele en değerli oyuncu seçildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 18:01
Karşıyaka, Pınar Cup 2024'te Şampiyon Oldu

Pınar Cup 2024'te Şampiyon Karşıyaka!

Basketbolseverlerin merakla beklediği Pınar Cup 2024 sonunda sona erdi. Turnuvanın final maçında Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-51 gibi farklı bir skorla mağlup ederek birinci olmaya hak kazandı.

Müsabakanın Özeti

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, ilk periyodu 19-12 önde tamamlayan Karşıyaka, devreyi ise 45-23 üstünlükle kapattı. Üçüncü periyotta da 57-39 ile üstünlüğünü sürdüren ekip, maçtan 94-51 galip ayrıldı.

Skorun Mimarı İsimler

Karşıyaka'nın skorer oyuncuları Daron Russell ve Kenan Sipahi, maçı on üçer sayıyla tamamlayarak dikkat çekti. Takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan bu iki oyuncu, taraftarların beğenisini kazandı.

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu

Güçlü performansıyla ön plana çıkan Jerry Boutsiele, Pınar Cup 2024'ün en değerli oyuncusu seçildi. Takımının başarısında büyük katkı sağlayan Boutsiele, kariyerinde yeni bir başarı elde etti.

Karşıyaka, turnuvanın ilk maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 yenerken, ikinci müsabakasında da galip gelerek tarihine bir başarı daha eklemiş oldu.

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