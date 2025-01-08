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Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas Patras'a Yenildi

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi play-in etabında Promitheas Patras'a 81-77 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:24
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas Patras'a Yenildi

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçını Kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede temsilcimiz, sahadan 81-77’lik skor ile mağlup ayrıldı.

Maçın Detayları

Karşıyaka, ev sahipliğini yaptığı bu önemli karşılaşmada iyi bir performans sergilemesine rağmen, Promitheas Patras karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Takım, gelecek maçlarda daha güçlü bir performans göstermeyi hedefliyor.

Karşıyaka'nın basketbolseverleri bir sonraki karşılaşmada ümit verici bir performans bekliyor.

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