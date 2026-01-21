Kaş Ova Spor Salonu Kaş’ta Çocukların Buluşma Noktası

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaş Ova Spor Salonu, basketbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik eğitimleriyle 8-16 yaş çocukların buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:27
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kaş Ova Spor Salonu, Kaş ilçesinde yaşayan çocukların ortak buluşma noktası haline geldi. Tesiste çocuklar basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında eğitim alırken, ASFİM bünyesindeki programlarda ise jimnastik dersleri veriliyor. Eğitimler çocuklara sadece spor becerisi kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda sosyalleşme, disiplin ve özgüven gelişimine de katkı sağlıyor.

Branşlar ve eğitim imkânları

Kaş Ova Spor Salonu, basketbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik gibi farklı branşlarda gençleri spora yönlendiriyor. Alanında uzman eğitmenlerin yürüttüğü antrenmanlarda çocuklar hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de takım çalışması ve sorumluluk bilinci kazanıyor. Salonun modern donatıları ve güvenli ortamı ailelerin de takdirini topluyor.

Yetkili açıklaması

Kaş Ova Spor Salonu Birim Sorumlusu Gürkan Keçeli, amaçlarının çocukları sporla buluşturmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Spor salonumuzda basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız burada sportif faaliyetlere katılırken aynı zamanda zihinsel ve bedensel gelişimlerini de destekliyoruz. 8-16 yaş arası çocuklarımıza yönelik kurslarımız bulunuyor. 2023 yılında hizmete açılan Kaş Ova Spor Salonu kısa sürede Kaşlı çocuklarımızın buluşma noktası haline geldi. Çevre mahallelerdeki okullardan gelen çocuklarımız da tesisimizden faydalanarak spor yapma imkanı buluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz."

ASFİM ve jimnastik dersleri

ASFİM’de görev yapan eğitmen Begüm Durna Gergin, salonun çocuklar için yalnızca bir eğitim alanı değil aynı zamanda oyun ve etkinlik merkezi olduğunu ifade etti. Gergin, "Spor Salonu’nda çocuk jimnastiğinin yanı sıra pilates, step, aerobik ve zumba derslerinin de verildiğini söyleyerek, derslerimizde temel jimnastik hareketleri, duruş çalışmaları, taklalar ve çeşitli parkurlar yer alıyor. Bu sayede çocuklarımız hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de paylaşmayı, özgüven kazanmayı ve sorumluluk almayı öğreniyor. Akranlarıyla uyum içinde gerçekleştirilen derslerimiz oldukça verimli geçiyor" dedi.

Velilerin memnuniyeti

Veliler de salonun bölge için önemine dikkat çekiyor. Velilerden Zeynep Uysal, "Kızım Aslıhan burada jimnastiğe başladı, yaklaşık 3-4 aydır da voleybol eğitimi alıyor. Bu bölgede çocukların sosyalleşebileceği alanlar oldukça sınırlı. Büyükşehir Belediyemizin açtığı bu spor salonu, çocuklarımız için önemli bir sosyal aktivite imkânı sunuyor. Kızım burada alanında uzman eğitmenler ve yaşıtlarıyla birlikte aldığı eğitim sayesinde hem beceri kazandı hem de özgüveni arttı. Ben de lokanta işletiyorum, çocuklarımı buraya güvenle bırakıp işlerimi rahatlıkla halledebiliyorum" diye konuştu.

Bir diğer veli Eşref Erdem ise "İki kızımın da Ova Spor Salonu’ndan faydalandığını ifade ederek, birinin basketbol, diğerinin ise jimnastik eğitimi aldığını söyledi. Çocuklarını spor salonuna getirdikleri sürede kendi işleriyle ilgilenme fırsatı bulduklarını belirterek, 'Büyük kızım voleybolu burada öğrendi. Spor salonumuzdan çok memnunuz' diye konuştu."

Kaş Ova Spor Salonu, kısa sürede bölge çocukları için güvenli, modern ve çok yönlü bir spor merkezine dönüşürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri spora yönlendirme hedefinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

