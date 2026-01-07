Kasımpaşa Antalya Kampında: Emre Belözoğlu Yönetiminde 5’e 2 ve Taktik Antrenmanı

Kasımpaşa, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor; Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma, 5’e 2 ve taktik çalışmaları yapıldı. Yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi yer aldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:58
Kasımpaşa Antalya Kampında: Emre Belözoğlu Yönetiminde 5’e 2 ve Taktik Antrenmanı

Kasımpaşa Antalya kampında hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Emre Belözoğlu yönetiminde taktik ve saha çalışmaları

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçları ve antrenman programına hız verdi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında ekip, 5’e 2 çalışmasıyla pas ve pres organizasyonlarını güçlendirdi.

Çalışmanın ilerleyen bölümünde takım, saha üzerinde taktik çalışması yaparak maç düzeni ve pozisyon alma üzerinde durdu.

Antrenmanda ayrıca yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi de yer aldı.

