Kasımpaşa Antalya Kampında: Emre Belözoğlu Yönetiminde 5’e 2 ve Taktik Antrenmanı

Kasımpaşa Antalya kampında hazırlıklarını yoğunlaştırdı
Emre Belözoğlu yönetiminde taktik ve saha çalışmaları
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçları ve antrenman programına hız verdi.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında ekip, 5’e 2 çalışmasıyla pas ve pres organizasyonlarını güçlendirdi.
Çalışmanın ilerleyen bölümünde takım, saha üzerinde taktik çalışması yaparak maç düzeni ve pozisyon alma üzerinde durdu.
Antrenmanda ayrıca yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi de yer aldı.
