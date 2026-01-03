Kasımpaşa, Emre Belözoğlu Yönetiminde Antalya Kampını Sürdürüyor

Devre arası hazırlıkları Belek'te devam ediyor

Kasımpaşa, devre arası kamp hazırlıkları kapsamında bulunduğu Antalya'da akşam yaptığı antrenmanla ligin ikinci yarısına hazırlanmayı sürdürüyor.

Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

4 Aralıkta göreve gelen Emre Belözoğlu Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Antrenman programı, enerji ve yoğunluk açısından sıkı bir tempoda ilerledi.

İdman, 5’e 2 top kapma çalışması ve taktik uygulamalar ile devam etti. Antrenman akışı, oyuncuların maç temposuna yaklaşması hedefiyle düzenlendi.

Seans, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Kasımpaşa, kamp süresince benzer programlarla ikinci yarı hazırlıklarını güçlendirmeyi planlıyor.

