Kasımpaşa, Emre Belözoğlu Yönetiminde Antalya Kampını Sürdürüyor

Kasımpaşa, Antalya Belek'te Emre Belözoğlu yönetimindeki kampında ısınma, 5’e 2, taktik çalışması ve çift kale maç ile ligin ikinci yarısına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:39
Devre arası hazırlıkları Belek'te devam ediyor

Kasımpaşa, devre arası kamp hazırlıkları kapsamında bulunduğu Antalya'da akşam yaptığı antrenmanla ligin ikinci yarısına hazırlanmayı sürdürüyor.

Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

4 Aralıkta göreve gelen Emre Belözoğlu Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Antrenman programı, enerji ve yoğunluk açısından sıkı bir tempoda ilerledi.

İdman, 5’e 2 top kapma çalışması ve taktik uygulamalar ile devam etti. Antrenman akışı, oyuncuların maç temposuna yaklaşması hedefiyle düzenlendi.

Seans, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Kasımpaşa, kamp süresince benzer programlarla ikinci yarı hazırlıklarını güçlendirmeyi planlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

