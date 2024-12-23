Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Başakşehir'in Yorgunluğundan Faydalanamadık"

Kasımpaşa Teknik Direktörü, Başakşehir Maçını Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Hakan Keleş, maçın dengeli bir mücadeleye sahne olduğunu dile getirdi.

Maçın Analizi

Keleş, maç sonrası şunları söyledi: "Maçtan önce deplasmanda namağlup serimiz vardı. Başakşehir'in ise iç sahada yenilmeme serisi bulunuyordu. Kazanmak için geldik, ancak berabere bitti. Maça iyi başladık ve gol de attık. Fakat talihsiz iki penaltı ile geriye düştük. Bunu telafi etmek için biraz risk aldık ve kaybettiğimiz toplar sıkıntı yarattı. Son anlarda maçı dengeleyip 1 puanı aldık. Bu maç doğrultusunda iyi bir performans sergiledik ama kazanmak istiyorduk."

Penaltı Kararları Üzerine

Maçta yaşanan penaltı pozisyonları hakkında değerlendirmelerde bulunan Keleş, "Değişiklikler yapmamızın gerektiğini düşündük. Bizim burada yaşadığımız sürecin zorluğuyla karşılaştık. Hakem kararları hakkında ise, 'Futbolda her ele değen penaltı olmaya başladı' diyerek, hakemin penaltılarda haklı olduğunu ifade ettim." dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Keleş, lige verilen aranın ardından oyunculara 4 gün izin verileceğini belirtirken, transfer çalışmalarına da değindi. 52 yaşındaki teknik adam, "Sakat ve cezalı oyuncu durumlarımız mevcut, bu yüzden alternatif oyuncu sorunu yaşıyoruz. Ama tüm oyuncuları sahaya sürmeye çalışıyoruz." dedi.

Gençlerbirliği Maçı İle İlgili Açıklama

Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 yaş altı takımı ile sahaya çıkarak gruplarda nasıl mücadele edeceklerini henüz kararlaştırmadıklarını ifade eden Keleş, "Takımın durumu iyi. Süre almakta zorlanan oyuncularımızı gençlerimize oynatmayı düşünebiliriz. Ancak nasıl oynayacağımıza dair net bir karar vermedik." ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.