Kayhan Özer, 100 Metrede Los Angeles 2028 Hedefiyle Hazırlanıyor

Milli atlet Kayhan Özer, Tokyo ve Paris deneyimlerinin ardından 100 metrede Los Angeles 2028 kotası için Adana'da antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:54
DİDEM AKIN AKÇAY

Milli atlet Kayhan Özer, Tokyo 2020 ve Paris 2024 deneyimlerinin ardından Los Angeles 2028 için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarını Adana'da yapan Kayhan'a milli takım arkadaşı Oğuz Uyar da eşlik ediyor.

Tokyo 2020'de 4x100 bayrak takımında mücadele eden, Paris 2024'te ise 100 metre kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Kayhan, 2028'deki olimpiyatlarda da yer almak istiyor.

AA muhabirine konuşan Kayhan, atletizmde 12 yıldan bu yana sürekli üzerine koyarak ilerlediğini ve yarışmalarda başarılı olmak için antrenmanlarını sıkı tuttuğunu söyledi.

"İlk başladığım zamanlarda bu benim için uzaktı ama sporda ilerledikçe performansımı gördükçe hem olimpiyatlara katılma şansı buldum hem de kota alma hedefimi gerçekleştirdim. 2024'te Paris Olimpiyatları'nda 100 metre için kota aldım. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Paris'te 100 metrede nasıl ülkemizi temsil ettiysek, biraz daha iyi koşup Los Angeles'ta tur atlamayı, final koşmayı hedefliyoruz."

Kayhan, 100 metrenin atletizmin en popüler branşı olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en hızlıları orada yarışıyor. Yani şöyle siz 100 metrede Türkiye şampiyonu olduğunuzda aslında Türkiye'nin en hızlı koşan adamı oluyorsunuz. Size verdiği böyle bir ünvan var. O yüzden hep popüler hem de zor biraz. Paris Olimpiyatları'na 100 metrede kota alabilmek zordu ama bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Kayhan, antrenmanlarını arkadaşı Oğuz ile sürdürmenin birbirlerini motive etme açısından avantaj sağladığını belirtti.

Milli atlet Kayhan Özer, Tokyo ve Paris'in ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da kota alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

