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Kaylee McKeown, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Kaylee McKeown, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 200 metre sırt üstünde yeni rekorla altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:55
Kaylee McKeown, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Başarıları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 200 metre sırt üstü yüzme finali büyük bir heyecana sahne oldu. Avustralyalı yüzücü Kaylee McKeown, Paris La Defense Arena’da gerçekleştirilen yarışta, 2 dakika 3 saniye ve 73 salise ile olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rekorların Kadını

Kaylee McKeown, daha önce 10 Mart 2023'te Sydney'de gerçekleştirdiği 2 dakika 3 saniye 14 saliselik derecesi ile dünya rekorunu da elinde bulunduruyordu. Bu başarı, onu tarihin en hızlı kadın sırt üstü yüzücüsü haline getirdi.

Diğer Madalyalar

Yarışta gümüş madalya, 2 dakika 4 saniye 26 salise derecesi ile ABD'li Regan Smith'e, bronz madalya ise 2 dakika 5 saniye 57 salise ile Kanadalı Kylie Masse'a ait oldu.

Kaylee McKeown'un bu başarısı, onun spor kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, Avustralya yüzme tarihine de altın harflerle kazınacak.

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