Kayseri 2025: 842 bin 338 sporsever ve 655 madalya ile Dünya Spor Başkenti adayı

Kayseri 2025'te 842 bin 338 sporseveri ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2025 yılı boyunca modern tesisleri, geniş kapsamlı spor organizasyonları ve sosyal yaşam merkezleriyle 842 bin 338 sporseveri şehrin etkinlikleriyle buluşturdu. Şehir, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla 655 madalyaya ulaşarak Dünya Spor Başkenti adaylığı vizyonunu güçlendirdi.

Tesisler ve hizmetler

Kayseri genelinde spor altyapısını güçlendiren 31 tam donanımlı tesiste yıl boyunca 357 bin 75 vatandaşa hizmet verildi. Sosyal yaşam merkezlerinde fitness, yüzme, pilates, fitcross ve stüdyo seansları gibi branşlarda hizmet sunuldu. Özellikle ilçelerde açılan merkezler 2025 itibarıyla 207 bin 75 üyeye ulaştı.

Spor tesisi hizmetleri buz pateni pistinden su kayağına, halı sahalardan basketbol ve voleybol sahalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Kayseri'de sporseverler BMX parkuru ve olimpik yüzme havuzları gibi alanlarda da spor yapma imkânı buldu. Yıl boyunca merkez ve ilçelerdeki tesislerde 150 binden fazla günlük kullanım gerçekleşti.

Spor okulları ile gelecek nesil

Geleceğin sporcularını yetiştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Kayseri'de 20 farklı branşta hizmet veren spor okullarında toplam 27 bin 858 çocuk eğitim aldı. Bu programlar şehirde spor kültürünün yaygınlaşmasına ve Kayseri'nin marka bir spor şehri olma hedefinin ilerlemesine katkı sağladı.

Kayseri Spor A.Ş. sporcularından tarihi başarılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki 900 lisanslı sporcu, 2025'te toplam 655 madalya kazandı. Madalyalar arasında 281 altın, 216 gümüş ve 140 bronz yer alıyor. Ayrıca sporcular 18 uluslararası, Avrupa, Balkan ve dünya derecesi elde ederek Kayseri'nin küresel etkisini artırdı.

Organizasyonlar ve katılım

Kayseri, yıl içinde AVM etkinliklerinden 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'na, bisiklet turlarından uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na kadar çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı. Koşu yarışları, doğa yürüyüşleri ve doğa kampları gibi etkinliklerle toplam 457 bin 405 kişiye ulaşıldı. Böylece tesisler, spor okulları ve organizasyonlar toplamında 842 bin 338 sporsever Kayseri'nin spor faaliyetleriyle buluşturulmuş oldu.

Dünya Spor Başkenti adaylığı ve uluslararası takdir

Altın Bayraklı Kayseri, 2024'te Avrupa Spor Şehri seçilmesinin ardından 2025'te de uluslararası düzeyde dikkat çekmeye devam etti. Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşen 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, En Aktif Belediye Ödülüne layık görüldü. 700'ün üzerinde belediyenin temsil edildiği bu organizasyonda Kayseri, spor yatırımları ve uluslararası organizasyonlardaki başarısıyla övgü aldı ve Dünya Spor Başkenti adaylığı vizyonunu güçlendirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. 2025 YILI BOYUNCA MODERN TESİSLERİ, GENİŞ KAPSAMLI SPOR ORGANİZASYONLARI VE SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİYLE 842 BİN 338 SPORSEVERİ BULUŞTURDU.