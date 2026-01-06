Kayseri 2025: 842 bin 338 sporsever ve 655 madalya ile Dünya Spor Başkenti adayı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2025'te 842 bin 338 sporseveri buluşturdu; 655 madalya kazandı ve Dünya Spor Başkenti adaylığı vizyonunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:41
Kayseri 2025: 842 bin 338 sporsever ve 655 madalya ile Dünya Spor Başkenti adayı

Kayseri 2025'te 842 bin 338 sporseveri ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2025 yılı boyunca modern tesisleri, geniş kapsamlı spor organizasyonları ve sosyal yaşam merkezleriyle 842 bin 338 sporseveri şehrin etkinlikleriyle buluşturdu. Şehir, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla 655 madalyaya ulaşarak Dünya Spor Başkenti adaylığı vizyonunu güçlendirdi.

Tesisler ve hizmetler

Kayseri genelinde spor altyapısını güçlendiren 31 tam donanımlı tesiste yıl boyunca 357 bin 75 vatandaşa hizmet verildi. Sosyal yaşam merkezlerinde fitness, yüzme, pilates, fitcross ve stüdyo seansları gibi branşlarda hizmet sunuldu. Özellikle ilçelerde açılan merkezler 2025 itibarıyla 207 bin 75 üyeye ulaştı.

Spor tesisi hizmetleri buz pateni pistinden su kayağına, halı sahalardan basketbol ve voleybol sahalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Kayseri'de sporseverler BMX parkuru ve olimpik yüzme havuzları gibi alanlarda da spor yapma imkânı buldu. Yıl boyunca merkez ve ilçelerdeki tesislerde 150 binden fazla günlük kullanım gerçekleşti.

Spor okulları ile gelecek nesil

Geleceğin sporcularını yetiştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Kayseri'de 20 farklı branşta hizmet veren spor okullarında toplam 27 bin 858 çocuk eğitim aldı. Bu programlar şehirde spor kültürünün yaygınlaşmasına ve Kayseri'nin marka bir spor şehri olma hedefinin ilerlemesine katkı sağladı.

Kayseri Spor A.Ş. sporcularından tarihi başarılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki 900 lisanslı sporcu, 2025'te toplam 655 madalya kazandı. Madalyalar arasında 281 altın, 216 gümüş ve 140 bronz yer alıyor. Ayrıca sporcular 18 uluslararası, Avrupa, Balkan ve dünya derecesi elde ederek Kayseri'nin küresel etkisini artırdı.

Organizasyonlar ve katılım

Kayseri, yıl içinde AVM etkinliklerinden 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'na, bisiklet turlarından uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na kadar çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı. Koşu yarışları, doğa yürüyüşleri ve doğa kampları gibi etkinliklerle toplam 457 bin 405 kişiye ulaşıldı. Böylece tesisler, spor okulları ve organizasyonlar toplamında 842 bin 338 sporsever Kayseri'nin spor faaliyetleriyle buluşturulmuş oldu.

Dünya Spor Başkenti adaylığı ve uluslararası takdir

Altın Bayraklı Kayseri, 2024'te Avrupa Spor Şehri seçilmesinin ardından 2025'te de uluslararası düzeyde dikkat çekmeye devam etti. Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşen 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, En Aktif Belediye Ödülüne layık görüldü. 700'ün üzerinde belediyenin temsil edildiği bu organizasyonda Kayseri, spor yatırımları ve uluslararası organizasyonlardaki başarısıyla övgü aldı ve Dünya Spor Başkenti adaylığı vizyonunu güçlendirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. 2025 YILI BOYUNCA MODERN TESİSLERİ, GENİŞ KAPSAMLI SPOR...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. 2025 YILI BOYUNCA MODERN TESİSLERİ, GENİŞ KAPSAMLI SPOR ORGANİZASYONLARI VE SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİYLE 842 BİN 338 SPORSEVERİ BULUŞTURDU.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. 2025 YILI BOYUNCA MODERN TESİSLERİ, GENİŞ KAPSAMLI SPOR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay’da Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya Fesih Hakkını Kullanmadı
2
Göztepe Basketbol, 26 Yaşındaki Pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı Transfer Etti
3
Kütahya, 2025'te Gençlik ve Sporda Türkiye 4.’sü
4
Kayseri 2025: 842 bin 338 sporsever ve 655 madalya ile Dünya Spor Başkenti adayı
5
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor
6
Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Süper Kupa Yarı Finalinde 4-1 Yenildi
7
TFF Tahkim Kurulu 123 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezalarını Onadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları