Kayseri Atletikspor 8 Transferle 2. Lig Hedefinde

Kayseri Atletikspor 8 Transferle 2. Lig Hedefini Güçlendiriyor

Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig’de bu sezon mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi kapsamlı bir transfer operasyonu gerçekleştirdi.

Kulüp ilk olarak takımın başına Antrenör Ufuk Başar’ı getirerek teknik kadroyu şekillendirdi. Yönetimin kuruluş açıkladığı hedef ise net: 2. Lig.

İmzalar atıldı: 8 yeni isim

Atletikspor’un yaptığı resmi açıklamaya göre sözleşme imzalanan oyuncular şunlar:

Libero Melike Erdoğan, Smaçör Arzu Talip, Libero Gözde Akbulut, Smaçör Nisa Egeci, Pasör Dilara Albayrak, Orta Oyuncu Özge Özden Öcal, Orta Oyuncu Aylin Mete ve Smaçör Belinay Türkmen.

Takım, parkeye inerek antrenmanlara başladı ve yeni transferlerle birlikte sezon hazırlıklarını yoğun tempo ile sürdürecek.

