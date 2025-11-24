Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Niğde Krosunda 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz
Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Yarışmaları Niğde’de yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. takımları, yarışmalarda önemli dereceler alarak şehre madalyalarla döndü.
Madalyalar ve dereceler
1 Altın: U12 41 km Mix Bayrak Yarışı takımı — Ceylin Akbudak, Mikail Ozan Fidan, Rabia Yalçın ve Osman Efe Akkuş şampiyon olarak altın madalya kazandı.
2 Gümüş: U14 Kızlar 1500 metre takımı — Ravzanur Avkıran, Öykü Mina Güneş, Berre Su Culfa, Duygu Gizem Aydın ikinci olarak gümüş madalya aldı. Aynı kategoride ferdi branşta ise Osman Uzundağ, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
1 Bronz: Ferdi branşta Ravzanur Avkıran üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Dördüncülük: U14 Erkekler 2000 metre takımı — Enes Kaan Akgün, Oktay Ahmet Erdoğan, Malik Güçlü ve Abdullah Talha Mert dördüncü oldu.
Tebrikler
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
