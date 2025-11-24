Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Niğde Krosunda 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Niğde Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi'nde 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı ve bir dördüncülük elde etti.