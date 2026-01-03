DOLAR
Kayseri Büyükşehir Spor Kulübü 2025’te 688 Madalya Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları 2025'te 20 branşta toplam 688 madalya kazandı; 18 madalya uluslararası şampiyonalardan geldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:09
Kayseri Büyükşehir Spor Kulübü 2025’te 688 Madalya Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü 2025 Başarı Raporu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılı boyunca toplam 688 madalya kazanarak Kayseri’nin ve ülkemizin spordaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Bu madalyaların 18’i uluslararası şampiyonalardan gelirken, geri kalanları ülke genelinde düzenlenen ulusal yarışmalarda elde edildi. Hem ulusal hem de uluslararası arenada kazanılan bu dereceler, kulübün spora ve sporcuya verdiği önemi gözler önüne serdi.

Yönetimden Değerlendirme

Kayseri Büyükşehir Belediye Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan elde edilen başarılarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Spor A.Ş. Spor Kulübümüzün tüm sporcuları, hem ulusal hem de uluslararası arenada gösterdikleri üstün performanslarla bizleri son derece gururlandırmaktadır. 20 branşta 900 sporcu ile 688 madalya kazandık. Kayseri’yi Dünya Spor Başkenti yapma yolunda el birliği ile çalışıyoruz. Hedefimiz 2028 Olimpiyatlarında başarıyı yakalamak. Kayseri Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen, teknik heyet ve sporculara teşekkür ediyorum."

Uluslararası Başarılar

Mira Özaktı (8.Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupası Pudao kategorisinde Balkan Şampiyonu, Bagua ve Doulen kategorilerinde Balkan ikincisi)

Kutay Tek (Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası Klasik Yay U21 Erkekler Avrupa Şampiyonu)

Fatma Maraşlı (Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Avrupa üçüncüsü)

Kenan Babaoğlu (Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda ikincilik)

Elif Ceren Uzunçakmak (KickBoks Dünya Kupası’nda 60 kg ve 65 kg’da Dünya Kupası Şampiyonluğu)

Yusuf Kerem Baydilli (KickBoks Dünya Kupası’nda 37 kg’da Point Fighting Minikler üçüncülüğü)

Altar Sezer Şahin (KickBoks Dünya Kupası’nda Büyükler 94 kg’da Point Fighting üçüncülüğü)

Ecrin Gülay Düzgün (KickBoks Dünya Kupası’nda Genç Bayan 50 kg’da Point Fighting üçüncülüğü)

Oktay Yaver (KickBoks Dünya Kupası’nda Genç Erkek 67 kg’da Full Contact üçüncülüğü)

Ersagun Ayhan Usta (KickBoks Dünya Kupası’nda Genç Erkek 86 kg’da Full Contact üçüncülüğü)

Arda Aktürk (KickBoks Dünya Kupası’nda Genç Erkek 63,5 kg’da Full Contact üçüncülüğü)

Muhammed Ali Yıldırım (KickBoks Dünya Kupası’nda Genç Erkek 57 kg’da Full Contact birinciliği)

Mustafa Açıkel (KickBoks Dünya Kupası’nda +69 kg’da Point Fighting birinciliği)

İsmail Uruç (Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları’nda Gülle Atma F13 ve Cirit Atma F13 Avrupa ikinciliği)

Bu uluslararası dereceler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü’nün altyapı, antrenman ve destek çalışmalarının somut sonuçları olarak öne çıkıyor.

