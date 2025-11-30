Kayseri'de 2025-2026 Yetenek Taraması Ön Bilgilendirmeleri Sürüyor

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı çerçevesinde, Yetenek Taraması İl Koordinatörü Spor Uzmanı Ozan Efe tarafından okullarda genel tarama test ve ölçümler öncesi ön bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Programın Hedefi ve Yaklaşımı

Yürütülen tarama çalışmaları, çocukların fiziksel gelişim özellikleri, yetenekleri ve ilgi alanlarını dikkate alarak onlara uygun spor branşlarına yönlendirmeyi amaçlıyor. Proje, sporun tabana yayılmasını sağlayan ve yetenek keşfini bilimsel temellere dayandıran bir yaklaşımla çocukların uzun vadeli spor gelişimini merkeze alıyor.

Koordinatörün Açıklaması

Taramalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Yetenek Taraması İl Koordinatörü Ozan Efe; "Yapılan test ve analizler istikametinde her çocuğun gelişimsel özellikleri, potansiyeli ve ilgisi dikkate alınarak bireyselleştirilmiş bir spor profili oluşturmaktayız. Böylece çocukların hem fiziksel kapasitelerine hem de yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmeleri sağlanır. Proje, erken yaşta sporla tanışmayı teşvik ederken; sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına, özgüvenin artırılmasına ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesine katkı sunmaktadır. Bu çalışma, sporun tabana yayılmasını destekleyen, yetenek keşfini bilimsel temellere dayandıran ve çocukların uzun vadeli spor gelişimini merkeze alan bir yaklaşım sunmaktadır. Proje sonunda ailelere detaylı bilgilendirme yapılmakta, çocukların yönlendirildiği spor branşlarına ilişkin eğitim ve kulüp seçenekleri hakkında rehberlik sağlanmaktadır" dedi.

Sonraki adım olarak tarama sonuçları doğrultusunda ailelere ve öğrencilere yönlendirme ve kulüp/egitim seçenekleri hakkında rehberlik sunulacak.

