DOLAR
42,93 -0,07%
EURO
50,53 -0,34%
ALTIN
6.024,52 -0,84%
BITCOIN
3.752.551,58 -0,37%

Kayseri'de 7 Hakem 'Bahis' İddiasıyla PFDK'ya Sevk

Kayseri'den 7 hakem, bahis iddiasıyla 29.12.2025'ten itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi; futbolla ilişiğinin kesilmesi gündemde.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 05:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 05:49
Kayseri'de 7 Hakem 'Bahis' İddiasıyla PFDK'ya Sevk

Kayseri'de 7 Hakem 'Bahis' İddiasıyla PFDK'ya Sevk

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında bölgeden 7 hakem tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Kayseri bölgesi Bölgesel Hakemleri Ali Yıldız, Ebu Taha Rasim Köse, Burhan Başpınar, Furkan Koç, Hamza Yıldız, Mustafa Uçkan ve Ersin Öztürk, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin futbolla ilişiğinin kesilmesi gündemde.

KAYSERİ'DEN 7 HAKEM, BAHİS OYNADIĞI GEREKÇESİ İLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ.

KAYSERİ'DEN 7 HAKEM, BAHİS OYNADIĞI GEREKÇESİ İLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 7 Hakem 'Bahis' İddiasıyla PFDK'ya Sevk
2
Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Sağlık Nedeniyle Görevinden Ayrılıyor
3
Bursaspor 4. İmzayı Attı: Eyüp Akcan Iğdır FK'dan Transfer
4
TFF Tahkim Kurulu 70 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı
5
TFF Bahis Soruşturması: 353 Hakem ve 75 Gözlemci PFDK'ya Sevk
6
Fatih Karagümrük'ün Yeni Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic
7
Spor Tırmanış Türkiye Kupası Samsun'da: 197 Sporcu Zirve İçin Yarıştı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?