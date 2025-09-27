Kayseri'de Dragon Festivali İncesu Barajı'nda Başladı

Dragon Festivali İncesu Barajı'nda start aldı

Kayseri'de İncesu Barajında düzenlenen Dragon Festivali, seri yarışlarla başladı.

Etkinlik, İncesu Belediyesi ve Uniplay Summer Fest iş birliğiyle İncesu Marina'da gerçekleştirildi ve festival bugün açılış etabıyla izleyici karşısına çıktı.

Katılım ve parkur

Türkiye ve Kayseri'de önde gelen kurumsal firmaların takımlarının mücadele ettiği yarışlarda, 40 takımdaki yaklaşık 800 sporcu, kürek çekerek 210 metrelik parkuru tamamlamak için ter döktü.

Yarınki program

Festival, yarın yapılacak 'Fun' ile 'Sports' kategorisi eleme ve final yarışlarıyla sona erecek.

