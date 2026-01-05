DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 Finali

Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 final maçları Atatürk Spor Salonu'nda tamamlandı; Kayseri Voleybol Spor Kulübü A takımı şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 21:49
Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 Finali

Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 Finali Tamamlandı

Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 sezonu müsabakaları, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçları ile sona erdi.

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törende takdim edildi. Ödüller, Uluslararası Voleybol Hakemi ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ile çeşitli illerden gelen Voleybol Federasyonu görevlileri tarafından verildi.

Birinci olan Kayseri Voleybol Spor Kulübü A takımı, Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek; İkinci olan Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü ise Kayseri’yi gruplarda temsil edecek.

Dereceye giren takımlar

1- Kayseri Voleybol Spor Kulübü A takımı

2- Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü

3- Rota Spor Kulübü

4- Kayseri Voleybol Spor Kulübü C takımı

KAYSERİ MİDİ KIZLAR SÜPER LİGİ 2025-2026 SEZONU MÜSABAKALARI FİNAL MAÇLARI İLE TAMAMLANDI.

KAYSERİ MİDİ KIZLAR SÜPER LİGİ 2025-2026 SEZONU MÜSABAKALARI FİNAL MAÇLARI İLE TAMAMLANDI.

KAYSERİ MİDİ KIZLAR SÜPER LİGİ 2025-2026 SEZONU MÜSABAKALARI FİNAL MAÇLARI İLE TAMAMLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenmanla Tamamladı
2
ERVA Kar Fırtınaları Erciyes’te: 65’inci ERVA Spor Okulu Açıldı
3
Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 Finali
4
Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde
5
Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali
6
Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"
7
Balıkesir’de ‘Her Adım Bir İz’ ve Bisiklet Sürüşü Sağlıklı Yaşamı Teşvik Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları