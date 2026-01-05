Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 Finali Tamamlandı

Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 sezonu müsabakaları, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçları ile sona erdi.

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törende takdim edildi. Ödüller, Uluslararası Voleybol Hakemi ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ile çeşitli illerden gelen Voleybol Federasyonu görevlileri tarafından verildi.

Birinci olan Kayseri Voleybol Spor Kulübü A takımı, Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek; İkinci olan Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü ise Kayseri’yi gruplarda temsil edecek.

Dereceye giren takımlar

1- Kayseri Voleybol Spor Kulübü A takımı

2- Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü

3- Rota Spor Kulübü

4- Kayseri Voleybol Spor Kulübü C takımı

