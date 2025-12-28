DOLAR
Kayseri Spor A.Ş. Klasik Yay U13 Kadın Takımı 2025 ASES U15 Salon'da Türkiye Şampiyonu

Kayseri Spor A.Ş. Klasik Yay U13 Kadın Takımı, 24-28 Aralık 2025'te Samsun'da düzenlenen 2025 ASES U15 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:25
Kayseri Spor A.Ş. Klasik Yay U13 Kadın Takımı 2025 ASES U15 Salon'da Türkiye Şampiyonu

Kayseri Spor A.Ş. Klasik Yay U13 Kadın Takımı 2025 ASES U15 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonu

24-28 Aralık 2025 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 2025 ASES U15 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Kayseri Spor A.Ş. büyük bir başarıya imza attı. Klasik Yay U13 Kadın Takımı kategorisinde mücadele eden ekip, turnuvanın şampiyonu oldu.

Takımı Sare Benzeş, Gupse Gülperi Öztürk ve Buğlem Özdemir oluşturdı. Kayseri Spor A.Ş. sporcuları, bu başarıyla sadece salon şampiyonluğunu elde etmekle kalmadı; aynı ekip açık hava Türkiye Şampiyonası'nı da kazanarak sezonu çifte Türkiye Şampiyonluğu ile tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları, ailelerini ve antrenörleri Furkan Dernekli ile Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Buğlem Özdemir bireysel olarak altın madalya kazandı

Klasik Yay U13 Kadın ferdi kategorisinde yarışan Kayseri Spor A.Ş. sporcusu Buğlem Özdemir, 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın ve birincilik kupasının sahibi oldu. Genç sporcu, bu önemli başarıyla Kayseri'ye bireysel bir zafer daha kazandırdı.

