Kayseri Spor A.Ş., Türkiye Wushu Kung Fu Büyükler Şampiyonası'nda 5 Altın

Kayseri Spor A.Ş., Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Büyükler Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:24
Yalova, 24-28 Aralık 2026

Yalova’da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Büyükler Şampiyonasında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü önemli başarılara imza attı.

24-28 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonayı kulüp 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonada Ecrin Gülay Düzgün, Büyük Bayanlar Sanda kategorisinde Türkiye ikincisi olurken; Buğra Özer ise Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Çiğdem Kiraz Şahin ile Kumsal Kayra Kutluyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

