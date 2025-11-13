Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta: 7 Maçta 30 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme 8. haftasında 7 maçta toplam 30 gol atıldı; Başakpınarspor-K.Şekerspor maçı 6-1 ile haftanın en gollüsü oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:09
Kayseri Süper Amatör Küme 8. hafta maçları tamamlandı. Haftada toplam 30 gol kaydedildi ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar oynandı.

Haftanın öne çıkanları

Haftanın en gollü maçı, Başakpınarspor-K.Şekerspor 1-6 skoru ile oynandı. Ayrıca Gaziosmanpaşa-Özvatanspor 2-4 maçında da 6 gol atıldı.

8. hafta sonuçları

Başakpınarspor-K.Şekerspor 1-6

Döğerspor-Yahyalıspor 3-0 (H)

Döğergücü-Amaratspor 2-2

Esen Makina-Argıncıkspor 1-2

Esen Metalspor-Talas Anayurt 1-3

Atletikspor-Hacılar Erciyes 1-2

Gaziosmanpaşa-Özvatanspor 2-4

