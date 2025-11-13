Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta: 7 Maçta 30 Gol
Kayseri Süper Amatör Küme 8. hafta maçları tamamlandı. Haftada toplam 30 gol kaydedildi ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar oynandı.
Haftanın öne çıkanları
Haftanın en gollü maçı, Başakpınarspor-K.Şekerspor 1-6 skoru ile oynandı. Ayrıca Gaziosmanpaşa-Özvatanspor 2-4 maçında da 6 gol atıldı.
8. hafta sonuçları
Başakpınarspor-K.Şekerspor 1-6
Döğerspor-Yahyalıspor 3-0 (H)
Döğergücü-Amaratspor 2-2
Esen Makina-Argıncıkspor 1-2
Esen Metalspor-Talas Anayurt 1-3
Atletikspor-Hacılar Erciyes 1-2
Gaziosmanpaşa-Özvatanspor 2-4
