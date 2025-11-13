Kayseri U16 Ligi'nde 4 Takım Finalde

2025-2026 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off yarı finalleri dün oynandı ve Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor, Erciyes 38 FK ile Gültepespor rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Finale kalan dört takımdan üçü Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. Play-Off final maçları yarın saat 13.00 ve 15.00'te Argıncık Stadı'nda oynanacak.

Final programı

Saat 13.00 - Kocasinan Şimşekspor - Kayseri Şekerspor

Saat 15.00 - Erciyes 38 FK - Gültepespor

KAYSERİ U16 LİGİ’NDE NORMAL SEZONUN ARDINDAN PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI DÜN OYNANDI VE FİNALE KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU.