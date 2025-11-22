Kayserispor 0-2 Gaziantep FK — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 13.)

Kayserispor 0-2 Gaziantep FK — İlk Yarı
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekip Gaziantep FK’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28.' Kozlowski’nin ceza sahası önünde verdiği pasla topla buluşan Maxim’in şutunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
34.' Cardoso’nun sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu içeri gönderdi. Arka direkte yükselen Onugkha’nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Gürgen topun hakimi oldu.
35.' Camara ceza sahası içinde sol taraftan giderken Bennasser’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’da pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
38.' Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 0-1 yaptı.
45.' Camara’nın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mohamed Bayo’nun vuruşu ağlarla buluştu ve ilk yarı 0-2 tamamlandı.
Kadrolar ve hakemler
Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Opoku, Carole, Bennasser, Furkan Soyalp, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Bilal Bayazit, Deniz Eren Dönmezer, Nurettin Korkmaz, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Yiğit Emre Çeltik, Mane, Talha Sarıarslan, Tuci
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Luis Perez, Ogün Özçiçek, Maxim, Drissa Camara, Kozlowski, Rodrigues, Mohamed Bayo
Yedekler: Burak Bozan, Rob Nizet, Abena, Kulasin, Ndiaye, Bacuna, Yusuf Kabadayı, Sorescu, Lungoyi, Emmanuel Boateng
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Maxim (dk. 38 pen), Mohamed Bayo (dk. 45) (Gaziantep FK)
