Kayserispor 0-2 Gaziantep FK — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 13.)

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı; Maxim penaltıdan, Mohamed Bayo son sözü söyledi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:44
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekip Gaziantep FK’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28.' Kozlowski’nin ceza sahası önünde verdiği pasla topla buluşan Maxim’in şutunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

34.' Cardoso’nun sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu içeri gönderdi. Arka direkte yükselen Onugkha’nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Gürgen topun hakimi oldu.

35.' Camara ceza sahası içinde sol taraftan giderken Bennasser’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’da pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

38.' Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 0-1 yaptı.

45.' Camara’nın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mohamed Bayo’nun vuruşu ağlarla buluştu ve ilk yarı 0-2 tamamlandı.

Kadrolar ve hakemler

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Opoku, Carole, Bennasser, Furkan Soyalp, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Bilal Bayazit, Deniz Eren Dönmezer, Nurettin Korkmaz, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Yiğit Emre Çeltik, Mane, Talha Sarıarslan, Tuci

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Luis Perez, Ogün Özçiçek, Maxim, Drissa Camara, Kozlowski, Rodrigues, Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Rob Nizet, Abena, Kulasin, Ndiaye, Bacuna, Yusuf Kabadayı, Sorescu, Lungoyi, Emmanuel Boateng

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Maxim (dk. 38 pen), Mohamed Bayo (dk. 45) (Gaziantep FK)

