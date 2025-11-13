Kayserispor'a FIFA'dan 3.4 milyon TL Ödeme Emri — Transfer Yasağı Riski

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:49
FIFA, Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor için eski oyuncusu Otabek Shukurov sebebiyle 70 bin Avro (3.4 milyon TL) tutarında bir ödeme emri gönderdi.

Kulübün Shukurov ile yollarını ayırmasının ardından mali vecibelerini yerine getirmemesi, bu kararın çıkmasına neden oldu.

Kayserispor, söz konusu meblağı yıl sonuna kadar ödemez veya taraflarla uzlaşma sağlayamazsa transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

Shukurov, 2023 yılında Karagümrük'ten transfer edilmiş ve 2024-2025 sezonu ortasında Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Fayha'ya transfer olmuştu. Oyuncu, sarı-kırmızılı formayı yalnızca 12 maçta giydi.

