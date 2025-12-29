Kayserispor Antalya'da 2 Hazırlık Maçı Yapacak: Bursaspor ve Çekya Takımı

Kayserispor Antalya Kampında 2 Hazırlık Maçı Oynayacak

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısını istediği noktada tamamlayamadı ve küme düşme hattında yer alıyor. İkinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılar, devre arası kamp çalışmaları için rotayı Antalya'ya çevirdi.

Hazırlık Maçları ve Tarihler

Kamp programı kapsamında takımın 6 Ocak ve 11 Ocak tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacağı açıklandı. İlk hazırlık maçının rakibi Bursaspor olurken, ikinci müsabakanın rakibi bir Çekya takımı olacak.

Teknik ekip ve yönetim, kamp süresince yapılan hazırlık maçlarının takımın eksik yönlerini gidermeye ve ikinci yarıya daha hazır bir kadro çıkarmaya katkı sağlayacağını belirtti.

