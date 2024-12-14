Kayserispor, Antalyaspor'a Konuk Olacak: 3 Eksik ile Deplasmanda 3 Puan Peşinde

Kayserispor, Süper Lig'de Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Ellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile karşılaşmak üzere deplasmana çıkıyor. Müsabaka, saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Lig Durumu

Karşılaşma öncesinde Kayserispor, 15 puanla 15. sırada yer alırken, Antalyaspor 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Her iki ekip için de kritik bir müsabaka niteliği taşıyan bu karşılaşma, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem arz ediyor.

Kayserispor'un Eksiklikleri

Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek iç sahada galibiyet hasretine son veren Kayserispor, bu hafta deplasmanda 3 puan hedefliyor. Ancak, takım önemli eksikliklerle mücadele edecek. Kayserispor, Antalyaspor maçı için en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun olacak.

Kayserispor'un bu zor deplasmandan istediklerini alabilmesi için, eksik oyuncuların yokluğunu kapatması ve sahaya etkili bir performans sürmesi gerekecek.