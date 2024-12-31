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Kayserispor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, 5 Ocak'ta Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:55
Kayserispor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor'da Bodrum FK Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Ellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, ardından pas ve baskı çalışması sonrası çift kale maç yaptılar.

Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki idmanla sürdürdü. Antrenmana Hosseini de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki idmanla sürdürdü. Antrenmana Hosseini de katıldı.

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