Kayserispor'da Bahoken Affedildi: Cardoso'ya Fiziksel Müdahale Sonrası Dönüş

Kayserispor'da Bahoken İle İlgili Gelişme

Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken'in affedildiğini duyurdu. Bahoken, yaptığı bu davranışın ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Aff Edilme Süreci

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yaşanan bu olayın ardından Bahoken’in özür dilediğini belirtti. Açıklamada, "Bahoken, takım arkadaşları, yönetim kurulu ve camiadan özür diledi" ifadesi yer aldı.

Ayrıca, kulübün sportif direktörü ve teknik direktörünün raporları doğrultusunda, başkan ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Bahoken’in affedildiği, kesilecek para cezasasının baki kalacağı da duyuruldu.

Bahoken artık takıma geri dönecek ve ilerleyen haftalarda Kayserispor’un mücadelelerinde yer alacak.