Kayserispor'dan 5 Kafa Golü ve 5 Ceza Sahası Dışı Gol

Süper Lig'de 17 hafta sonunda sarı-kırmızılıların hücum verileri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 17 haftada hücum performansını rakamlara yansıttı.

Sarı-kırmızılı ekip ligde oynadığı 17 maçta toplam 16 gol kaydetti. Bu gollerin 11'i ceza alanı içinden gelirken, 5'i ceza alanı dışından atıldı. Takım ayrıca 5 kafa golü buldu.

Ceza alanı dışından golleri bulan isimler 3 golle Benes, Onugkha ve Cardoso oldu.

Kafa ile gol atan oyuncular ise Onugkha (2), Tuci (2) ve Denswil oldu.

