DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Kayserispor'dan 5 Kafa Golü ve 5 Ceza Sahası Dışı Gol

Kayserispor, 17 haftada 16 gol attı; 11'i ceza sahası içi, 5'i ceza sahası dışı ve 5'i kafa golü. Benes, Onugkha ve Cardoso ceza dışı golleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:26
Kayserispor'dan 5 Kafa Golü ve 5 Ceza Sahası Dışı Gol

Kayserispor'dan 5 Kafa Golü ve 5 Ceza Sahası Dışı Gol

Süper Lig'de 17 hafta sonunda sarı-kırmızılıların hücum verileri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 17 haftada hücum performansını rakamlara yansıttı.

Sarı-kırmızılı ekip ligde oynadığı 17 maçta toplam 16 gol kaydetti. Bu gollerin 11'i ceza alanı içinden gelirken, 5'i ceza alanı dışından atıldı. Takım ayrıca 5 kafa golü buldu.

Ceza alanı dışından golleri bulan isimler 3 golle Benes, Onugkha ve Cardoso oldu.

Kafa ile gol atan oyuncular ise Onugkha (2), Tuci (2) ve Denswil oldu.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, 5 KAFA GOLÜ ATARKEN 5 KEZ DE CEZA ALANI DIŞINDAN GOL...

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, 5 KAFA GOLÜ ATARKEN 5 KEZ DE CEZA ALANI DIŞINDAN GOL BULDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Futbol Takımı 2025: Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne Yükseliş ve Dünya Kupası Play-off'u
2
Koray Uygun Türkiye rekorunu hedefliyor
3
Kocasinan Şimşekspor 2-0 Malatyaspor | BAL 2. Grup 12. Hafta
4
Vaclav Cerny 2 golle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 2-1 galibiyete taşıdı
5
Kayserispor'dan 5 Kafa Golü ve 5 Ceza Sahası Dışı Gol
6
Baran Ali Gezek Kayserispor'a Geri Döndü
7
Kayserispor Antalya'da 2 Hazırlık Maçı Yapacak: Bursaspor ve Çekya Takımı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı