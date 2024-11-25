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Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Destek

Kayserispor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine destek verdi, Türk futbolunun geleceği için birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:03
Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Destek

Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Destek Açıklaması

Kayserispor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna yönelik destek açıklaması yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, son günlerde kamuoyunda Hacıosmanoğlu’nun istifası yönündeki söylentilere tepki gösterdi.

Açıklamada, “Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibinin görevlerinin başında kalması gerektiğine olan inancımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz,” ifadelerine yer verildi. Türk futbolunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutmanın sorumluluğuna dikkat çekilen açıklamada, “Zaman zaman birçok hakem hatasına maruz kalan bir Süper Lig kulübü olarak, Hacıosmanoğlu ve yönetiminin Türk futbolunun gelişimi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine inanıyoruz,” denildi.

Türk futbolunun, bu gibi dönemlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etme zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, “Yapıcı eleştirilerin futbolumuza katkı sağlayacağına inanıyor ancak kişisel çıkarlar ile hareket etmenin Türk futboluna zarar vereceğini düşünüyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Yönetim Kurulu, TFF Başkanı ve yönetim kuruluna yönelik eleştirilerin yapıcı olmasını vurgulayarak, “Bütün kulüplere eşit mesafede olan Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, görevlerini liyakatle sürdüreceğine inancımız tamdır,” dedi. Futbol camiasının sağduyu ve birlik olmaya davet edildiği açıklamada, federasyonun yanında olunduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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