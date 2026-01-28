Kayserispor, Denis Makarov Transferini Resmen Açıkladı

Kayserispor, Denis Makarov'u resmen kadrosuna kattı

Transfer ve takıma katılım detayları

Kayserispor, Rus kanat oyuncusu Denis Makarov ile sezona sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Süper Lig ekibi, Dinamo Moskova forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı.

Hafta sonu Kayseri'ye gelen Makarov, son görüşmelerin ardından sağlık kontrolünden geçti ve resmi sözleşmeye imza attı. Oyuncu, takım ile birlikte çalışmalara başladı.

Teknik heyetin tercihine bağlı olarak Makarov'un hafta sonu oynanacak Galatasaray maçının kafilesinde yer alması bekleniyor. Deneyimli kanat oyuncusu 18 numaralı formayı giyecek.

Oyuncunun ilk mesajı

Denis Makarov transfer sonrası yaptığı paylaşımda, "Yeni bir meydan okuma, yeni bir seviye. Takıma katılıp onun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelin birlikte önemli bir sonuca ulaşalım ve maksimum çalışalım" dedi.

