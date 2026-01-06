Kayserispor, FC Hermannstadt ile golsüz prova

Kayserispor, Antalya Belek'te oynadığı hazırlık maçında Romanya ekibi FC Hermannstadt ile 0-0 berabere kaldı; Radomir Djalovic gençlere şans verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:49
Hazırlık maçı özet

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi kamp çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya Belek’te karşılaştığı Romanya ekibi FC Hermannstadt ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 0-0 berabere ayrıldı.

Teknik Direktör Radomir Djalovic, maçta özellikle genç oyunculara görev vererek takımın alternatif kadrosunu sınadı. Bu karşılaşma, Kayserispor’un devre arası kampındaki ilk hazırlık maçı olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Pazar günü oynayacak.

