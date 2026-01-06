Kayserispor, FC Hermannstadt ile golsüz prova
Hazırlık maçı özet
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi kamp çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya Belek’te karşılaştığı Romanya ekibi FC Hermannstadt ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 0-0 berabere ayrıldı.
Teknik Direktör Radomir Djalovic, maçta özellikle genç oyunculara görev vererek takımın alternatif kadrosunu sınadı. Bu karşılaşma, Kayserispor’un devre arası kampındaki ilk hazırlık maçı olarak kayıtlara geçti.
Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Pazar günü oynayacak.
KAYSERİSPOR LİGİN İKİNCİ YARISI ÖNCESİ OYNADIĞI İLK HAZIRLIK MAÇINDA ROMANYA EKİBİ FC HERMANNSTADT İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.