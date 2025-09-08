Kayserispor, Furkan Soyalp'i Transfer Etti

Sarı-kırmızılılardan resmi duyuru

Kayserispor, Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi açıklamasına göre, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yapılan duyuruda transferle ilgili kısa bir not paylaşılırken, kulüp yönetimi oyuncuya başarı dileklerini iletti. Açıklamada "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Bu hamle, Kayserispor'un kadro yapılanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Soyalp'in yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.