Kayserispor, Furkan Soyalp'i Transfer Etti

Kayserispor, Gaziantep FK'dan 30 yaşındaki Furkan Soyalp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 19:03
Sarı-kırmızılılardan resmi duyuru

Kayserispor, Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi açıklamasına göre, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yapılan duyuruda transferle ilgili kısa bir not paylaşılırken, kulüp yönetimi oyuncuya başarı dileklerini iletti. Açıklamada "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Bu hamle, Kayserispor'un kadro yapılanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Soyalp'in yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

