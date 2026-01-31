Kayserispor, Galatasaray Deplasmanında 2017'den Bu Yana Kazanamıyor

20. hafta öncesi kayıp seri sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig lideri Galatasaray'ın evine konuk olacağı 20. hafta mücadelesinde İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Kayserispor, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 2016-2017 sezonunda, 12 Şubat 2017 tarihinde oynanan ve 2-1 biten maçta aldı. O tarihten bu yana İstanbul'da rakibiyle yaptığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi kaydetti.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan mücadelede Kayserispor 3-0 mağlup olmuştu. Bu veriler, konuk ekip açısından uzun süredir devam eden bir galibiyet hasretini ortaya koyuyor.

