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Kayserispor-Galatasaray Maçından Notlar: Okan Buruk'un Değişiklikleri ve Osimhen'in Dönüşü

Galatasaray, Kayserispor karşısında 3 değişiklikle sahaya çıktı. Osimhen ve Sanchez 11'e geri döndü, Abdülkerim Bardakcı 100. maçına çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:03
Kayserispor-Galatasaray Maçından Notlar: Okan Buruk'un Değişiklikleri ve Osimhen'in Dönüşü

Galatasaray'da Değişiklikler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan karşılaşmada, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik gerçekleştirdi.

İlk 11 ve Yedekler

Sarı-kırmızılı takım, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan müsabakada Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Gökdeniz Günpüz, Batshuayi, Berat Luş ve Efe Akman yer aldı.

Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yendikleri maçın başlangıç kadrosuna göre bir zorunlu değişiklikle birlikte 3 değişiklik yaptı. Trabzonspor maçındaki ilk 11'de bulunan Sallai, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde oturdu.

Osimhen ve Sanchez 11'e Dönüyor

Sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girmişti, Davinson Sanchez ise forma giyememişti.

Abdülkerim Bardakcı Tarihi Maçında

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı. Abdülkerim, 3. sezonunda Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

Kayserispor'da Değişiklikler

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor mücadelesine göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kaloğlu, Antalyaspor maçında görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine de Kartal Kayra Yılmaz'ı 11'de sahaya sürdü. Kayseri ekibi Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Boa Morte ve Bahoken ile sahada yer aldı.

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