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Kayserispor-Gaziantep FK Maçı Sonrası Açıklamalar

Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, 2-2 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:24
Kayserispor-Gaziantep FK Maçı Sonrası Açıklamalar

Kayserispor-Gaziantep FK Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Gaziantep FK karşılaşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan Memnun Değiliz

Açıkalın, maç sonucunun kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Performansımıza diyeceğimiz bir şey yok. Sonuç odaklı çalışmamız gerekiyor. Bize 3 puan gerekiyor. Moral açısından da sıralama açısından da bu kazanım oldukça önemli." dedi.

Gelecek Maçlar İçin Umutlu

Kayserispor'un daha iyi günlerin eşiğinde olduğuna inandığını ifade eden Açıkalın, "Bundan sonraki maça odaklanacağız. İnşallah o maçtan 3 puanla döneceğiz." şeklinde konuştu.

Teknik Heyete İtibar Etmeliyiz

Açıkalın, teknik heyetin planlamalarına saygı göstermeleri gerektiğini vurgulayarak; "Biz teknik ekibe, ‘Şunu çıkar, bunu al’ deme lüksüne sahip değiliz. Herkesin kendi gerekçesi var. Eleştiriler yapılacak, belki haklı olanlar da olabilir. Ancak, teknik ekip onların kararlarını biliyor ve bu konuda yorum yapmamız yanlış olur." ifadesini kullandı.

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