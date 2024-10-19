Kayserispor ve Gaziantep FK Maçında Duygular Hızla Değişti

Kayserispor-Gaziantep FK Maçı Sonrası Değerlendirmeler

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, "Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek, ben inanıyorum. Her geçen gün üstüne koya koya, gelişe gelişe gideceğiz" dedi.

Maçın İlk Yarısı ve Stratejik Değişiklikler

Kaloğlu, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleştirilen maçta iki ayrı yarının olduğunu ifade etti. "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Pes etmediler. İlk 15 dakika oldukça etkili bir oyun sergiledik, ancak sonrasında takımın yavaş yavaş dağılmaya başladığını gördük" şeklinde konuştu. İlk yarıdaki dağılma sürecine dikkat çekeceklerini belirtti.

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle daha güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Kaloğlu, "İkinci yarıdaki mücadeleci performansla 46 orta yapmamıza rağmen sonuç alamadık. Ancak çocukların mücadelesi harikaydı" dedi. Uzun süredir galibiyet alamamanın getirdiği psikolojik duruma da dikkat çekerek, Avrupa'daki gelişim sürecini sürdüreceklerini ekledi.

Centilmenlik Vurgusu

Karşılaşma sırasında kontratak yakaladıklarını hatırlatan Kaloğlu, rakip oyuncunun sakatlandığında Bourabia'nın topu centilmence dışarı attığını belirtti. "Bu, oyuncularımın temiz futbol felsefesine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu team çalışmasının gurur duyulacak bir karakter sergiledi. Gelişmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK’nın Görüşleri

Gaziantep FK’nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirtti. Kendi ekiplerinin Kayserispor'u analiz ettiklerini ve maça iyi hazırlandıklarını belirten Kazak, "Karşımızda baskı kuracak bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bunu başardık ama ikinci yarıda maalesef aynı verimi gösteremedik. Buradan 1 puan almak bizim için önemliydi" dedi.