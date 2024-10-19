DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.993,87 0,46%

Kayserispor ve Gaziantep FK Maçında Duygular Hızla Değişti

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımı hakkında umut dolu bir değerlendirme yaptı. Gaziantep FK'nın yardımcı antrenörü ise zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:48
Kayserispor ve Gaziantep FK Maçında Duygular Hızla Değişti

Kayserispor-Gaziantep FK Maçı Sonrası Değerlendirmeler

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, "Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek, ben inanıyorum. Her geçen gün üstüne koya koya, gelişe gelişe gideceğiz" dedi.

Maçın İlk Yarısı ve Stratejik Değişiklikler

Kaloğlu, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleştirilen maçta iki ayrı yarının olduğunu ifade etti. "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Pes etmediler. İlk 15 dakika oldukça etkili bir oyun sergiledik, ancak sonrasında takımın yavaş yavaş dağılmaya başladığını gördük" şeklinde konuştu. İlk yarıdaki dağılma sürecine dikkat çekeceklerini belirtti.

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle daha güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Kaloğlu, "İkinci yarıdaki mücadeleci performansla 46 orta yapmamıza rağmen sonuç alamadık. Ancak çocukların mücadelesi harikaydı" dedi. Uzun süredir galibiyet alamamanın getirdiği psikolojik duruma da dikkat çekerek, Avrupa'daki gelişim sürecini sürdüreceklerini ekledi.

Centilmenlik Vurgusu

Karşılaşma sırasında kontratak yakaladıklarını hatırlatan Kaloğlu, rakip oyuncunun sakatlandığında Bourabia'nın topu centilmence dışarı attığını belirtti. "Bu, oyuncularımın temiz futbol felsefesine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu team çalışmasının gurur duyulacak bir karakter sergiledi. Gelişmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK’nın Görüşleri

Gaziantep FK’nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirtti. Kendi ekiplerinin Kayserispor'u analiz ettiklerini ve maça iyi hazırlandıklarını belirten Kazak, "Karşımızda baskı kuracak bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bunu başardık ama ikinci yarıda maalesef aynı verimi gösteremedik. Buradan 1 puan almak bizim için önemliydi" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank, Aras Kargo'yu Geride Bıraktı
2
Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı
3
Kayserispor-Gaziantep FK Maçı Sonrası Açıklamalar
4
Pendikspor'un Başkanı Mahmut Türkoğlu Görevinden Ayrıldı
5
Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Heyecanı
6
İskoç Taraftar Eskişehir'e Geldi
7
Beykoz Belediyespor, Güneysuspor’u Deplasmanda Yendi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’