Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda: Keçiörengücü'ne Uzatmalarda 2-0

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda

Uzatmalarda gelen yenilgiyle sarı-kırmızılı ekip kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Kayserispor, turnuvaya 3. Eleme Turu'ndan katılmasının ardından 4. Eleme Turu'nda elendi.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. Kademe Maçı'nda Niğde Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmiş ve eşleşmede Ankara Keçiörengücü ile karşılaşmıştı.

Deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Kademe Maçı'nda normal süre 0-0 tamamlandı. Maç uzatmalara giderken Kayserispor, uzatmalarda rakibine 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Bu sonuçla Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası serüveni sona ererken, Ankara Keçiörengücü bir üst tura yükseldi.

