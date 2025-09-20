Keçiörengücü 2-1 Sipay Bodrum FK: Sedat Ağçay'tan "Müthiş 3 Puan"

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı; Ağçay memnun, Yılmaz üzgün.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 19:23
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonrası iki tekniğeden açıklamalar geldi; Ev sahibi takımın teknik direktörü Sedat Ağçay galibiyetten memnuniyetini dile getirirken, Sipay Bodrum FK sorumlusu Sefer Yılmaz mağlubiyetten üzgün olduğunu belirtti.

Sedat Ağçay'ın Açıklamaları

Ağçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi oyunu sonuca yansıttıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maç içerisinde ikili mücadelelerde üstünlük kurduklarını belirten Ağçay şunları ifade etti:

"Maçtan önce söylemiştim. İkili mücadele üstünlüğünü oyunun içinde sürdüren galip gelecekti. Öyle bir maç olacaktı. Nitekim de öyle oldu. Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün şükürler olsun o da oldu. Özellikle oynayan, oynamayan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sahada verilen enerji ve mücadeleyle, müthiş bir 3 puan. İnşallah artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum."

Ağçay ayrıca rakibi için de saygı sözleri söyledi: "Rakip takımı da tebrik ediyorum. Ligden düştüler. O kadroyu bozmadılar. Güçlü oyuncularla devam ediyorlar. Biz de kendi sistemimizle, kendi kulüp bünyemize göre mücadele etmeye çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Şükürler olsun iki taraf için de sağlıklı bir şekilde oyun bitti. Bu da önemliydi."

Sipay Bodrum FK Cephesi

Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Deplasmana gelen taraftarları sevindirmek istediklerini ancak başaramadıklarını aktardı ve maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında maça iyi başlamıştık. Topun hakimiyeti bizdeydi ama Keçiörengücü'nün geçiş oyunlarındaki beklediği pozisyonların birinde golü yedik. Daha sonra ilk yarı toparlanmamız zor oldu. Ancak ikinci yarıda oyuncu ve oyun formasyonundaki değişiklikle etkili olduk. Aradığımız golü de bulduk ama maalesef duran topta hiç beklenmediğimiz anda bir gol bizi tamamen oyundan düşürdü. Buradan beklemediğimiz bir skorla mağlup ayrıldık."

Yılmaz, artık gelecek maça odaklanacaklarını belirterek, "Artık o maçı geride bırakıp hafta içinde oynayacağımız Vanspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, 3 puanla ayrılıp tekrar üst sıraları kovalamak istiyoruz." dedi.

