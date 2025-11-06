Keltepe'de 12 Ay Spor Turizmi: Kaya Tırmanışı Başlıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle yürütülen "Keltepe’de 12 Ay Spor: Kaya Tırmanışı ile Sürdürülebilir Turizm" projesi, bölgenin doğal potansiyelini yıl boyunca spor turizmine dönüştürmeyi hedefliyor.

Eğitim ve rota çalışmaları

Proje, 1 Kasım itibarıyla uygulamaya alındı. Karaağaç Köyünde uzman antrenörler eşliğinde 24 kişiye kaya tırmanışı eğitimi verildi. Rota açma çalışmalarında, Türkiye Dağcılık Federasyonu belgeli profesyonel rota açıcılar Güneş Ergüden, Volkan Özkan ve Arda Poslu görev aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Neslihan Akçay tarafından takdim edildi.

Hedefler ve gelecek planları

Proje Yürütücüsü olan KBÜ Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Akçay, projenin kapsamını şöyle anlattı: "Projemiz, BAKKA Doğa Temelli Turizme Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Amacımız, Keltepe’yi yılın 12 ayı boyunca spor turizmine kazandırmak. Karaağaç Köyü çevresindeki masif kireçtaşı yapısı sayesinde kaya tırmanışı için oldukça elverişli bir alan sunuyor."

Akçay, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİDES Projesi ile bölgede 6 rota açıldığını, yeni projeyle 10 rota daha ekleneceğini ve böylece güvenli tırmanış imkanlarının genişletileceğini belirtti. Ayrıca "Nasıl Kaya Tırmanışçısı Olurum?" adlı dijital rehber ve seminerlerle gençlerin spora erişiminin artırılacağını ifade etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi ve KBÜ Spor Kulübü Antrenörü Ömer Faruk Akçay ise projenin hem spor hem de turizme katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Karabük’te doğa sporlarının gelişmesi için çalışıyoruz. Karaağaç bölgesinde tırmanış turizmini canlandırmayı hedefliyoruz. Yirmiye yakın tırmanış noktası planlıyoruz ve en deneyimli rota açıcılarla güvenli alanlar oluşturuyoruz".

Sonuç olarak, Keltepe yalnızca kış sporlarıyla değil; kaya tırmanışı, kampçılık ve doğa yürüyüşleriyle de yılın her dönemi spor turizmine hizmet edecek biçimde geliştiriliyor. Proje, bölgenin sürdürülebilir turizm ve spor altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

