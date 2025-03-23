Kenya Rallisi'ni Elfyn Evans Kazandı!

Elfyn Evans, WRC 2025 sezonunun Kenya Rallisi'ni kazanarak puanını 88'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:56
Kenya Rallisi'ni Elfyn Evans Kazandı!

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Kenya Rallisi Heyecanı!

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2025 sezonunun üçüncü ayağı olan Kenya Rallisi, Toyota Gazoo takımının başarılı pilotu Elfyn Evans tarafından kazanıldı. Kenya'nın zorlu ve heyecan verici parkurlarında düzenlenen 21 etaplık bu mücadelenin galibi, toplamda 4 saat 20 dakika 3.8 saniye ile finişe ulaştı.

Büyük Britanyalı pilot, bu zaferle birlikte sezonun ikinci galibiyetini ve WRC kariyerinin 11. şampiyonluğunu elde ederken, pilotlar klasmanında da önemli bir avantaj sağladı. Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Evans'ın 1 dakika 9 saniye arkasında ikinci, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 3 dakika 32 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Bu galibiyetle beraber Evans'ın puanı 88'e çıktı ve pilotlar klasmanında Neuville'in 36 puan önünde liderliğini sürdürdü. WRC'nin bir sonraki ayağı ise 24-27 Nisan tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilecek.

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